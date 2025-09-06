Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна изучить историю Эстонии. Об этом профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен написал в социальной сети Х, комментируя ее реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

«Кому-то стоит заглянуть в учебники истории Эстонии, пока там „дерусифицируют“ общество», — сыронизировал профессор в своем сообщении в соцсети.

Ранее Кая Каллас усомнилась в исторической достоверности слов российского лидера о значении СССР и Китая в победе над нацизмом, назвав их «чем-то новеньким». Представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 4 сентября подчеркнул, что высказывания главы евродипломатии «полны идеологической предвзятости и не основаны на элементарных исторических знаниях».

Ранее, после саммита ШОС в Китае, Кая Каллас уже критиковала сближение России, Китая и других стран, называя это вызовом западному миропорядку и выражая обеспокоенность консолидацией государств Глобального Юга. Российские политики отмечали, что эти процессы свидетельствуют о формировании многополярного мира и ослаблении доминирования Запада, что, по их мнению, вызывает у Каллас и ее единомышленников резкую реакцию.