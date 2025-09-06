В ЕК отметили благосклонность Путина по поводу вступления Украины в ЕС

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо положительно оценила заявление президента России Владимира Путина о возможности членства Украины в Европейском союзе. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга.

«Очень приветствуется то, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — приводит ее слова Euractiv.

Пиньо отметила, что европейские институции воспринимают такие сигналы как важный вклад в обсуждение будущего континента.

По информации портала, Еврокомиссия рассматривает высказывание российского лидера как шаг к возможной разрядке напряженности между Москвой и Киевом. В ведомстве также уточнили, что дальнейшие решения по вопросу евроинтеграции Украины будут приниматься на основании действующих критериев расширения ЕС и результатам реформ в стране. Официальный представитель Еврокомиссии отказалась комментировать потенциальные сроки рассмотрения украинской заявки на вступление, сославшись на «прозрачные процедуры оценки» и необходимость соблюдения всех формальных этапов.

Вопрос евроинтеграции Украины обсуждается с начала 2010-х годов, когда бывший президент страны Виктор Янукович заявлял о стратегической цели сближения с ЕС, однако отмечал некорректное поведение европейских партнеров на переговорах. После событий 2014 года курс Украины на вступление в европейские структуры стал одной из ключевых тем международной повестки и причиной напряженности в отношениях между Россией, Украиной и Западом.