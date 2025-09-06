Трамп допустил участие Путина и Си Цзиньпина в саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад участию российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

По словам американского лидера, саммит Группы двадцати в 2026 году пройдет в Майами (штат Флорида). Он отметил, что США будут проводить встречу лидеров стран G20 «впервые за примерно последние 20 лет».

G20 была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. В организацию входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония) и два союза — Европейский и Африканский. Группа не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.

Ранее Трамп пригласил президента Польши на саммит G20.