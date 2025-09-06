Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит «Большой двадцатки» в США
Саммит «Большой двадцатки» в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в Соединенных Штатах. Об этом Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.
Площадкой проведения саммита G20 станет Майами, уточнил глава США.
Польша попросила США пригласить ее в G20
