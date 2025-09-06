Трамп высказался о роли Европы в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа будет играть основную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Трансляцию выступления из Белого дома ведет Fox News.

По словам американского лидера, Европа хочет урегулирования конфликта на Украине.

Трамп также признался, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. В то же время он подчеркнул, что конфликт необходимо разрешить мирным путем. В противном случае, предупредил американский лидер, придется «очень дорого заплатить».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Соединенные Штаты окажут поддержку в случае размещения войск Европейского союза на Украине.