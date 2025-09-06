Трамп заявил, что США могли бы «выиграть любую войну»

США могли бы выиграть «любую войну», однако решили быть «политкорректными». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает американская газета The New York Times.

«Мы могли бы выиграть любую войну, но мы действительно решили быть очень политкорректными», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что рассчитывает на законодательное закрепление изменения названия оборонного ведомства на «министерство войны».

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле.

Трамп: США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними

По информации телеканала, за последние недели США перебросили в Карибский бассейн «значительные военные силы». Журналисты отметили, что подобный шаг мог быть задуман, в частности, «сигнал Мадуро».

2 сентября Трамп сообщил, что Военно-морские силы США уничтожили корабль из Венесуэлы, на борту которого находились наркотики. По словам главы Белого дома, флот атаковал лишь одно судно, но «есть и другие».

Ранее глава Пентагона оценил возможность «смены режима» в Венесуэле.