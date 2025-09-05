Трамп переименовал министерство обороны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. Пентагон назывался «министерство войны» (Department of War) до 1949 года, когда был переименован в «министерство обороны» (the Department of Defense).

© Global look

Трамп неоднократно заявлял, что не против возвращения Пентагону прежнего названия. Он говорил, что считает название «министерство войны» более звучным, и что США не хотят одной лишь обороны, но также «хотят наступления».

«Как сказал президент Трамп, наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на наступлении, а не только на обороне, поэтому он отдал приоритет бойцам в Пентагоне, а не обороне и разбудил идеологию», — говорила ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Трамп также заявил, что США выиграли Первую и Вторую мировую войны, а также все войны до и между ними.