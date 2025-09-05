Украинская певица возмутила фанатов публикацией на русском языке

Украинская певица Анастасия Приходько подверглась критике из-за поздравления мужа с годовщиной свадьбы на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Исполнительница опубликовала пост в соцсетях, посвященный 12-летию брака.

«Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если нужно будет — я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!», — написала она.

Публикация певицы вызвала возмущение у ее поклонников, некоторые из них пригрозили отписаться от ее страницы. Однако часть комментаторов, напротив, поддержала решение Приходько поздравить супруга на русском.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из конституции страны. По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство, поскольку в текущих условиях русский якобы стал инструментом дестабилизации.