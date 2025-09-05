На Украине могут запретить мультсериал «Маша и Медведь»

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин призвал запретить российский мультсериал «Маша и Медведь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Это произошло на фоне информации о том, что канал мультфильмом стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. По словам Юрчишина, он направил соответствующий запрос в СНБО.

«Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности. Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь", который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах», — заявил он.

Как объяснил Юрчишин, в мультфильме есть примеры «кремлевской пропаганды» — упоминается самовар, а также исполняются композиций на балалайке. Кроме того, депутат рассмотрел в мультфильме советскую символику, вроде офицерской фуражки времен СССР и танкового шлема.