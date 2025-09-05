В Киеве начались массовые протесты после встречи Фицо и Зеленского

© Московский Комсомолец

Митинг на Майдане Независимости в Киеве проходит в пятницу вечером, 5 сентября. Участники акции протеста считают, что изменения в законопроектах об усилении наказаний для военнослужащих за неповиновение командованию и за самовольное оставление части (СОЧ) ограничат права солдат и создадут угрозу справедливому рассмотрению дел. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что протестующие требуют принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих.

По словам участников митинга, законопроект также предусматривает ограничение полномочий судов в части смягчения приговоров за неповиновение.

Протестующие скандируют лозунги: «Военные не рабы!» и «Защитите права военных!».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита на Украину и встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией.

При этом Зеленский вновь пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России и заявил, что на Украине точно будут тысячи солдат НАТО.

