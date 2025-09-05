Политолог высказался о возможности Зеленского приехать в Москву

Владимир Зеленский приедет в Россию в двух случаях: либо в качестве арестованного по делу о преступлениях против человечности, либо в качестве президента Украины. Об этом в разговоре с aif.ru Владимир Скачко.

«Зеленский может приехать в Москву только как международный преступник и террорист, если соответствующий судебный процесс будут проводить в российской столице, или в качестве легитимного президента Украины, уполномоченного подписывать государственные документы»,— высказался Скачко.

При этом он уточнил, что во втором случае должно быть отменено военное положение на Украине и проведены честные демократические выборы.

По мнению эксперта, наиболее вероятен первый вариант, второй же — практически равен нулю. Скачко добавил, что если Зеленский приедет в российскую столицу в качестве президента, ему предстоит подписать лишь акт о капитуляции Украины.

Ранее Владимир Зеленский снова отказался приезжать в Россию, куда его пригласил глава государства Владимир Путин. Российский лидер предлагал провести двустороннюю встречу в Москве.