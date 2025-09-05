Названа самая опасная для России страна Европы

Политолог назвал самую опасную для России страну Европы

Lenta.ru

Германия представляет наибольшую опасность для России среди европейских стран. Такое мнение Василий Колташов в разговоре с «МК».

По его словам, нынешний немецкий канцлер Фридрих Мерц всегда открыто демонстрировал стремление к противостоянию с Россией. Однако, как отметил эксперт, сейчас Германия не к конфронтации, властям страны предстоит провести «украинизацию» общественного сознания.

Он предположил, что через несколько лет в стране может появиться новое «поколение нацистов», ненавидящих Россию.

«Впрочем, большой вопрос, успеет ли это новое поколение немецких нацистов повоевать на Украине. Но Скандинавия, Германия и Австрия могут стать главным антироссийским элементом в Евросоюзе — это факт», — заключил Колташов.