Еврокомиссия поддержала заявление Путина об Украине и ЕС

Еврокомиссия (ЕК) приветствует заявление президента России Владимира Путина о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо, ее слова передает Euractiv.

© Lenta.ru

«Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не возражала против членства Киева в Евросоюзе, но вступление Украины в НАТО Россию совершенно не устраивает. По словам главы государства, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета российских интересов.