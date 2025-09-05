Еще одна страна работает над новым пакетом санкций против России

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна работает над новым проектом антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карни, новый проект прорабатывается Канадой и ее союзниками по помощи Украине. При этом он добавил, что эти санкции будут частью более широкой поддержки Киева — в нее также войдет военная помощь и гарантии безопасности.

«Мы ввели санкции против более чем трех тысяч человек, ужесточили потолок цен на нефть, и сейчас среди союзников готовится новая волна санкций. Эти меры уже оказывают влияние на экономику, и мы должны продолжать давление», — заявил он.

Карни добавил, что сейчас союзники Украины должны сохранять «единство и последовательность» в своих действиях.

Ранее в Канаде заявили о готовности США поддержать гарантии безопасности для Украины.