На слушаниях в Финансовом комитете Сената США сенатор-демократ Марк Уорнер резко раскритиковал министра здравоохранения Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего за его утверждения о том, что точное количество американцев, умерших от COVID-19, неизвестно из-за отсутствия надежных правительственных данных. Этот заявление прозвучало несмотря на то, что и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Всемирная организация здравоохранения пришли к консенсусу, оценивая число жертв пандемии в США примерно в 1,2 миллиона человек. Роберт Кеннеди-младший, известный своими конспирологическими взглядами и скептическим отношением к вакцинации, использовал слушания для резкой критики CDC, возложив на агентство ответственность за самые высокие показатели смертности от COVID-19 в Америке во время глобальной пандемии.

В своем выступлении Кеннеди заявил: «В Америке проживает 4,2 процента населения земного шара, однако на нас приходится почти 20 процентов случаев смерти от COVID-19. Мы в буквальном смысле поступили хуже, чем любая другая страна в мире, и люди из CDC, которые контролировали этот процесс, которые надевали маски на наших детей, которые закрывали наши школы, — это те люди, которые уйдут». При этом он умышленно опустил тот факт, что Дональд Трамп был президентом в тот период, когда пандемия разразилась в 2020 году. Хотя Трамп инициировал операцию для ускорения разработки вакцин, администрация изначально медлила с широкомасштабным тестированием, а сам президент минимизировал угрозу, сравнивая пандемию «ковида» с гриппом и предполагая, что вирус «исчезнет».

Сенатор Уорнер, возмущенный неосведомленностью министра, прямо спросил: «Вы проработали на этой работе восемь месяцев и не знаете данных? Как можно быть таким невежественным?!»

Эта конфронтация произошла на фоне продолжающегося кризиса в CDC. Напомним, что директор агентства Сьюзан Монарез была вынуждена уйти в отставку, заявив, что сопротивлялась противоречивой политике министра здравоохранения, что привело к массовому исходу руководства и призывам к отставке самого Кеннеди.

Мужчина был лично выбран президентом США Дональдом Трампом для руководства Министерством здравоохранения после того, как бывший кандидат в президенты пообещал поддержать его на выборах. Однако его назначение сопровождалось радикальными изменениями в политике вакцинации, включая отмену федеральных рекомендаций по вакцинации от COVID-19 для беременных женщин и здоровых детей, а также замену экспертных консультативных групп CDC активистами, выступающими против вакцинации.

Критика в адрес министра прозвучала не только от демократов. Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, который первоначально поддержал назначение Кеннеди при условии сохранения доступа к вакцинам, обвинил его в ограничении этого доступа. Сенатор-демократ Мэгги Хассан также раскритиковала решение министерства ограничить доступ к вакцинам против COVID для людей в возрасте 65 лет и старше.