Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую оштрафовали на 1 гривну ($0,024) за клевету об украинском генерале, который, по словам нардепа, некачественно исполнял воинские обязанности во время контрнаступления 2023 года и в ходе оборонительных действий в Харьковской области.

Об этом пишет «Инсайдер».

Имя офицера не раскрывается.

Безуглую также обязали опровергнуть распространённую информацию в соцсетях в течение 10 дней. Кроме того, суд взыскал с неё расходы на экспертные исследования и судебный сбор — в совокупности более 27 700 гривен (более $650).

Ранее Безуглая выступила на митинге в Киеве с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также она назвала украинский Генштаб лжецами.

Парламентарий считает, что операция по вторжению в Курскую область завершилась для ВСУ трагедией.