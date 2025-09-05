Владимир Зеленский заявил, что на Украине точно будут тысячи солдат НАТО. Об этом глава киевского режима сообщил в пятницу, 5 сентября.

По словам Зеленского, ввести западных военных на Украину могут после заморозки конфликта.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что иностранные войска станут законной целью для ВС РФ в случае их появления на Украине.

В пятницу также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиро Зеленским в Ужгороде.