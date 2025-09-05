"Тысячи солдат": Зеленский сделал угрожающее заявление о военных НАТО на Украине

Московский Комсомолец

Владимир Зеленский заявил, что на Украине точно будут тысячи солдат НАТО. Об этом глава киевского режима сообщил в пятницу, 5 сентября.

"Тысячи солдат": Зеленский сделал угрожающее заявление о военных НАТО на Украине
© Global Look Press

По словам Зеленского, ввести западных военных на Украину могут после заморозки конфликта.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что иностранные войска станут законной целью для ВС РФ в случае их появления на Украине.

В пятницу также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиро Зеленским в Ужгороде.