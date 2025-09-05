Данные американского Бюро статистики труда, согласно которым число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в августе всего на 22 тысячи, разочаровывают. В этом признался экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. Его процитировал канал CNBC.

В связи с этим Хассет выразил надежду на то, что эти цифры будут пересмотрены в сторону повышения. Незадолго до публикации отчета бюро экономисты предсказывали, что количество рабочих мест вырастет на 75 тысяч. Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его эта ситуация, Хассет попробовал отшутиться, сказав, что недавно членов его семьи взяли на работу, а это значит, что людей нанимают.

Как известно, в августе 2025 года президент США Дональд Трамп уволил руководителя Бюро статистики труда США Эрику Макэнтарфер, обвинив ее в публикации разочаровывающих данных о занятости в стране. После этого многие аналитики забеспокоились, что Соединенные Штаты могут повторить судьбу Греции или Аргентины — стран, которые тоже создали себе экономические проблемы, фальсифицируя экономическую статистику.

Сам Трамп назвал бывшую главу бюро «политической назначенкой Байдена», которая будто бы подделала отчет в пользу радикальных левых демократов для того, чтобы скрыть реальные успехи действующей администрации.