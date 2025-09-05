Зеленский анонсировал новые удары по энергоинфраструктуре РФ

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат удары по энергоинфраструктуре России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, Украина не планирует останавливать обстрелы российских энергетических объектов. Он добавил, что ВСУ также продолжат атаки по нефтепроводу «Дружба».

При этом, Зеленский подчеркнул, что Украина не будет поставлять в Словакию российский ресурсы через свою территорию. Впрочем, он согласился на поставку нефти и газа из других стран.

«Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть <...> на этом точка», — заявил он.

Ранее Зеленский предложил Словакии стать часть гарантий безопасности Украине.