Сторонники Киева не допустят повторения финского сценария на Украине. С таким утверждением выступил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию L'Express.

«Этого не должно произойти. Украина не должна оказаться в той же ситуации, в которой [оказались] мы после Второй мировой войны. И я уверен, что мы этого не допустим», — сказал финский лидер.

Стубб убежден, что в первую очередь нужно достичь прекращения огня на Украине, а затем переходить к переговорам о территориях.

Ранее Стубб заявил, что якобы знает всю критически важную информацию о России, но при этом все равно продолжает спать спокойно. Он добавил, что финны не боятся соседства с Россией и чувствуют себя «невозмутимо».