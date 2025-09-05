Часть встречи Зеленского с Фицо прошла один на один

Встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Ужгороде прошла без конфликтов, несмотря на их противоположные подходы к вопросу поставок энергоресурсов из РФ, при этом некоторое время они говорили в формате один на один.

Офис Зеленского, который сообщил о встрече, не приводит многих деталей о ее продолжительности и о том, сколько времени заняли переговоры один на один. Перед ними Зеленский и Фицо пожали друг другу руки. После последовавших контактов уже с участием делегаций они вышли на совместную пресс-конференцию, причем они провели ее, не перебивая и не споря друг с другом, хотя словацкий премьер несколько раз повышал голос, когда заходила речь о его визите в Китай на парад по случаю завершения Второй мировой войны.

Главной темой переговоров, как свидетельствуют заявления на пресс-конференции, стала поставка энергоресурсов из России в Словакию. Зеленский сообщил, что Украина выступает против этого, а Фицо отметил, что не будет вдаваться в детали, но подчеркнул необходимость в двусторонних отношениях уважать интересы друг друга.