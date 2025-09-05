Израиль перечислил пять условий прекращения боевых действий в секторе Газа

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что боевые действия в секторе Газа могут быть немедленно прекращены в случае выполнения пяти требований Израиля.

Израиль требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю, говорится в заявлении.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них – гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.