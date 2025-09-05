Опрос показал наиболее предпочтительного кандидата на пост премьера Франции

Опроса социологической службы Odoxa-Backbone Consulting показал наиболее предпочтительного кандидата на пост премьер-министра Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, большая часть опрошенных французов хочет видеть на посту премьера лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу. За его кандидатуру высказались 36% опрошенных. Кроме того, 33% отдали предпочтение текущему главе МВД Брюно Ретайо, а 29% министру юстиции Жеральду Дарманену. Оба политика состоят в правых партиях.

Представители левых партий получили меньшую поддержку среди опрошенных — наибольший рейтинг одобрения получил бывший премьер-министр Бернар Казнева. За него высказалось 24% опрошенных.

Отмечается, что 64% опрошенных также поддержали бы отставку текущего президента страны Эммануэля Макрона. Его президентский срок истекает в 2027 году.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон хочет сменить премьера на фоне угрозы кризиса во Франции.