Зеленский предложил Словакии одно действие

Было бы правильно, если бы Словакия стала частью гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина»

«Мы работаем с нашими партнерами и считаем, что было бы правильно, если бы Словакия также была частью этой новой системы безопасности», — сказал он, комментируя гарантии безопасности, которые согласились предоставить Украине страны «коалиции решительных».

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он заявил, что «у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», поэтому лидеры обсуждали энергетическую независимость Европы.

До этого Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе. Он отметил, что этот сигнал также необходимо услышать «большим друзьям России в Европе».