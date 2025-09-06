Борт Пашиняна впервые использовал воздушное пространство Азербайджана

Самолет премьера Армении Никола Пашиняна впервые пролетел в воздушном пространстве Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

Багдасарян написала в соцсетях, что Пашинян решил совершить зарубежную поездку, используя небо соседней республики.

«Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа направился в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению», — отметила пресс-секретарь.

По ее словам, Ереван запросил у Азербайджана воздушный коридор для борта премьера и получил разрешение. Этот является «практическим шагом для разблокирования коммуникаций в регионе». После меморандумов в Вашингтоне власти двух республик «продвигают мирную повестку и формируют атмосферу взаимного доверия».

Багдасарян также напомнила, что самолеты Баку уже летают между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой. Они используют воздушное пространство Армении.