Президент Молдавии Майя Санду превращается в экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил бывший руководитель Молдавии Игорь Додон.

«Молдавия сегодня – на том же пути, а Санду – тот же Саакашвили. Санкции, репрессии, уничтожение оппозиции и СМИ – всё это выдается за «движение к ЕС». На деле путь в ЕС превращается в диктатуру, где под предлогом демократии игнорируются законы и права. Главный урок из опыта Грузии: за красивыми обещаниями ЕС может скрываться война. В Евросоюзе Молдавию никто не ждет», - написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала Саакашвили убедил грузин, что путь в ЕС реален, нужно лишь полностью его поддержать. Когда появились противники – он назвал их «антидемократическими силами». В итоге Грузия потеряла территории, экономику и стабильность. Додон утверждает, что Молдавия идет по тому же пути, сообщает РИА «Новости».