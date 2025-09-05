Стало известно о провальной спецоперации Трампа в Северной Корее

Lenta.ru

США провели секретную спецоперацию на территории Северной Кореи в 2019 году по распоряжению Дональда Трампа, не поставив в известность об этом ключевых членов Конгресса. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Стало известно о провальной спецоперации Трампа в Северной Корее
© РИА Новости

«Целью было установить электронное устройство, которое позволило бы Соединенным Штатам перехватывать переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в рамках миссии спецназ Военно-морских сил (ВМС) США должен был установить оборудование для перехвата переговоров на территории КНДР.

«Для операции военные выбрали "Красную эскадрилью" из 6-го отряда спецназа ВМС США — того самого, который ликвидировал Усаму бен Ладена», — отметило издание.

Однако при высадке на побережье бойцы наткнулись на северокорейское судно и открыли огонь. Как уточняет газета, речь шла о гражданских рыбаках, которых спецназовцы приняли за угрозу и уничтожили. После этого миссию срочно свернули, а оборудование для слежки установить не удалось.

В этом году Трамп заявил, что планирует вскоре пойти на контакт с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«У нас (с Ким Чен Ыном — прим. «Ленты.ру») отличные отношения. И да, коммуникация ведется. Возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — отметил американский лидер.