В Индии заявили о планах покупать нефть у РФ, несмотря на угрозы США

Вопреки требованиям США Индия продолжит покупать нефть у России. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18.

Ситхараман подчеркнула, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.

Министр отметила, что Индия «несомненно будет покупать» нефть у РФ. Выбор поставщика зависит только от экономических интересов Индии, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

Переговоры по торговому соглашению между Индией и США были запущены в феврале 2025 года. Но с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией торговую сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стало снижать импорт нефти из России. После этого власти США резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.