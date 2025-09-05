Мерц рассказал, как готовился к «шоу» Трампа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ожидал увидеть «шоу» президента США Дональда Трампа, поэтому тщательно готовился к своему визиту в Белый дом, который состоялся 5 июня. Об этом политик рассказал в интервью YouTube-каналу своей партии «Христианско-демократический союз».

«В начале июня я впервые посетил президента Трампа в Вашингтоне. Я очень тщательно готовился к этой встрече, например, смотрел видео с теми, кто был в Белом доме до меня (...). Как правильно сидеть? И как с ним разговаривать? (...) Я заранее сказал себе, что это будет его [Трампа] "шоу" и он должен его получить. А ты там сидишь, скорее, не хочу сказать статист, поскольку это было бы неверно, но как гость», — признался канцлер.

По словам Мерца, он сначала сидел глубоко в кресле, слушая, как американский лидер отвечает на вопросы СМИ, а потом «сам говорил пару минут».

16 августа Мерц заявил, что дал президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько советов по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме.

Мерц призвал Трампа давить на Россию

Также стало известно, что другие европейские лидеры инструктировали Зеленского, как правильно вести себя в Белом доме. В частности, особую роль сыграл премьер-министр Великобритании Кир Стармер, порекомендовавший благодарить Трампа за оружие и дипломатию, а также надеть пиджак.