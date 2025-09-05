Стало известно, почему Уиткофф спешно покинул встречу «коалиции желающих»
То, что спецпосланник спецпосланник президента США Стив Уиткофф быстро покинул встречу «коалиции желающих», говорит о незаинтересованности Вашингтоне в трате на Киев своих денег и ресурсов. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, что встреча прошла 4 сентября. Уиткофф покинул ее через 20 минут после начала.
Политолог добавил, что сам факт того, что на встречу направили Уиткоффа, демонстрирует нежелание США «тянуть лямку по Украине». Блохин отметил, что «как было при Байдене — уже не будет».