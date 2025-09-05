Стало известно, почему Уиткофф спешно покинул встречу «коалиции желающих»

То, что спецпосланник спецпосланник президента США Стив Уиткофф быстро покинул встречу «коалиции желающих», говорит о незаинтересованности Вашингтоне в трате на Киев своих денег и ресурсов. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

Напомним, что встреча прошла 4 сентября. Уиткофф покинул ее через 20 минут после начала.

«С точки зрения логики на встречу должен был приехать президент США Трамп, а он отправил своего спецпосланника. Прочувствуйте уровень: отправил не вице-президента, ни госсекретаря, а советника, по сути», — сказал Блохин.

Политолог добавил, что сам факт того, что на встречу направили Уиткоффа, демонстрирует нежелание США «тянуть лямку по Украине». Блохин отметил, что «как было при Байдене — уже не будет».