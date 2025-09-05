Пока вы не уснули: обещание Путина Зеленскому и будущее WhatsApp и Telegram в России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Если власти Украины хотят переговоров, пусть приезжают в Москву, им будут предоставлены полные гарантии безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

Отвечая на вопрос о возможности прямой встречи с Владимиром Зеленским, он сказал: "Мы готовы к переговорам".

"Пожалуйста, приезжайте. Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия - 100-процентная", - заявил президент РФ.

Песков высказался о будущем WhatsApp* и Telegram в России

Мессенджеры WhatsApp* и Telegram должны остаться в России.

О будущем иностранных сервисов в РФ высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они [WhatsApp и Telegram] должны остаться в России. У MAX должна быть конкуренция. Без конкуренции MAX не сможет развиваться, я в этом убежден», — заявил Песков.

«Будет еще хуже»: россиян предупреждают о серьезных подорожаниях

Новая волна роста цен уже на пороге. Руководитель Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов уверен, что подорожание затронет большинство товаров, передает «Царьград».

По словам собеседника, стоимость картошки, хлеба и всех хлебобулочных изделий, включая выпечку, обязательно повысится. Он подчеркнул, что молочный сектор традиционно растет каждый год, возможно, в этом году даже чуть сильнее. Что касается мяса, то свинина уже начала дорожать примерно на 7-10%, заявил Виноградов. По его мнению, до конца года можно будет увидеть еще около 10% роста.

Он отметил, что в России подорожает и бензин – примерно на 5-7%. Рост цен связан с дороговизной кредитов для производителей, погодными условиями, проблемами с валютными переводами и санкциями, заявил эксперт. Он считает, что в следующем году ситуация ухудшится.

Зеленский услышал сигналы из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе (ЕС).

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антонио Коштой в Ужгороде, передает «Интерфакс-Украина».

«Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе (...) Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли», — рассказал он.

Раскрыто опасение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп опасается срыва переговоров по Украине из-за осуществления угроз в отношении России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Ранее глава Белого дома устанавливал сроки для достижения перемирия Москвой и Киевом, а также угрожал пошлинами на товары из РФ и вторичными санкциями российским торговым партнерам в случае, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто. Как напоминает CNN, Трамп грозил «суровыми последствиями» в адрес президента России Владимира Путина, если он не завершит конфликт.

«Хотя американский президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры», - отмечает телеканал.

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

У известной российской актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Тарасовой обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. Отмечается, что несколько дней назад звезда сериала «Интерны» прилетела из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

В Московский области разбился легкомоторный самолет

В подмосковных Луховицах разбился легкомоторный частный самолет «Авиатика». В результате происшествия погиб пилот.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в соцсети.

— Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета «Авиатика» в Подмосковье. Инцидент произошел в Луховицах. На месте работают экстренные службы. Причина выясняется, — пишет Telegram-канал Shot.

Шуфутинский получил гражданство РФ

Певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство, следует из налоговой выписки.

В документе указано, что это произошло в начале специальной военной операции. В 2021 году он сообщал журналистам, что у него был только паспорт США.

Шуфутинский рассказывал в интервью kp.ru, что в 1990 году вернулся в Россию, но долго сомневался, останется ли здесь жить. Его устраивало американское гражданство. Он часто выступал как в Америке, так и в России, и наличие американского паспорта облегчало ему перемещения.

Ученые раскрыли неожиданные подробности о летящем к Земле НЛО

Космический объект 3I/ATLAS стремительно приближается к Земле. У него есть спутник, который может столкнуться с Марсом в ближайшие недели, сообщает Daily Mail со ссылкой на астрофизика из Гарварда Ави Леба.

Специалист утверждает, что «компаньон» опережает 3I/ATLAS и функционирует как «мини-зонд» космического корабля внеземной цивилизации. По его словам, объект может скорректировать курс своего мини-зонда, чтобы намеренно пролететь рядом с Марсом или даже врезаться в него.

«Целью такого зонда может быть исследование Марса, возможно, отправленного развитой цивилизацией для изучения планеты», – отмечается в материале.

В сборной России объяснили, почему не смогли обыграть Иорданию

Защитник сборной России по футболу Данил Круговой после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что хояевам не удалось добиться победы из-за большого числа ошибок. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если взять первый тайм, мы многое позволили создать у своих ворот, сами отдавали мячи. Поэтому, все моменты, которые были у соперника, случились благодаря нашим ошибкам. Был ли это самый тяжелый матч за последнее время? Один из, еще Нигерию отмечу», — заявил Карпин.

