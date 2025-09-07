Антиохия, Константинополь, Кантон: как назывались старые города в средневековье?

История знает немало случаев, когда крупные, известные города не раз меняли названия — на то может быть много причин, от политических реформ до культурного наследия. Портал medievalists.com рассказал, как и почему некоторые примечательные исторические города сменили название.

Константинополь = Стамбул

Город, переименованный императором Константином в 330 году, изначально назывался Византием, но в империи его знали под именем Константинополь. Он сохранил это название даже после захвата оттоманами в 1453-м. По факту, имя Константинополь продолжало использоваться на протяжении более чем четырех веков под контролем оттоманов — наравне со Стамбулом. Лишь в 1930 году, в рамках реформ турецкого языка, правительство выбрало второй вариант как официальный.

Рагуза = Дубровник

В средневековой Европе порт Рагуза, находившийся у Адриатического моря, был могущественной морской республикой, способной составить конкуренцию самой Венеции. Но славянское название города, Дубровник, тоже было в ходу. После падения Австро-Венгрии в 1918-м новообразованная Югославия официально приняла этот вариант.

Данциг = Гданьск

В средние века этот крупный балтийский порт знали под названием Данциг — оно пришло из Германии и отражало роль города в Ганзейском союзе. Польское название Гданьск также давно было популярно в народе, но его не узнавали в международном формате. Данциг официально стал Гданьском после завершения Второй мировой, когда город вошел в состав Польши.

Кантон = Гуанчжоу

Крупный порт в южной части Китая давно был известен европейцам под названием Кантон — оно произошло от португальского произношения имени окружающей провинции, Гуандун. Но для самих китайцев город всегда назывался Гуанчжоу. В XX веке этот вариант стал официальным, хотя Кантон иногда упоминается в историческом контексте.

Антиохия = Антакья

Один из величайших городов византийского мира и, позднее, крепость крестоносцев, Антиохия была центром христианства в средние века. После многих веков под контролем византийцев, арабов и оттоманов, его продолжали знать под этим названием в европейских источниках. Но после того, как Турция получила контроль над областью Хатай, Антиохию переименовали в Антакью.

Бомбей = Мумбаи

Регион, ставший Бомбеем, в средние века был скоплением рыбацких деревушек, которое местные называли именами, связанными с богиней Мумба Деви. В 1534-м португальцы заняли эти земли и назвали их Бомбаим — британцы, пришедшие после, перевели название как Бомбей. Город сохранял это имя до 1995 года, пока его не переименовали в Мумбаи, чтобы лучше отражать его культурное наследие.

Эдо = Токио

Нынешняя столица Японии в начале XVII века носила название Эдо, и была одним из крупнейших городских центров мира под контролем сегуната Токугава. Но после реставрации Мэйдзи в 1868-м, когда император официально переместил свой двор в этот город, его переименовали в Токио — дословно «восточная столица».