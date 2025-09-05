Кипрский журналист раскритиковал слова генсека НАТО о Путине

Журналист Алекс Христофору прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России», — заявил он в X.

Христофору также призвал западных политиков «не дразнить медведя».

Ранее Рютте сказал, что у России нет права голоса в вопросе отправки западных войск на Украину.

Также он заявил, что Североатлантический альянс не намерен отказываться от противостояния России даже после завершения конфликта на Украине.