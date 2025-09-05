Польский премьер-министр Дональд Туск пригрозил Белоруссии «специальными мерами» в случае «повторения провокаций». Об этом сообщает TVN 24.

Отношения Варшавы и Минска обострились на фоне задержания в Белоруссии поляка, подозреваемого в шпионаже. Белорусские силовики заявили, что гражданин Польши 1998 года рождения собирал сведения о предстоящих учениях «Запад-2025». Маневры пройдут с 12 по 16 сентября.

Туск назвал обвинения Белоруссии «абсурдными». По его данным, задержанный поляк навещал своего знакомого, который живет и работает в Белоруссии.

«Мы подготовим ответные меры, если ситуация не изменится», - заявил Туск.

Он подчеркнул, что Польша «имеет дело с растущей напряженностью и провокациями» со стороны Минска. По словам польского премьера, Варшава старается действовать «осторожно и беспристрастно», но отныне будет реагировать «очень решительно».

«Любому, кто рискнет пойти на ​​провокацию, придется считаться с очень серьезными последствиями», - сказал Туск, добавив, что речь идет не только о дипломатических мерах.

Туск заявил, что Польша вместе со своими союзниками готовится к «агрессивным российско-белорусским манёврам». Он пообещал, что НАТО ответит на это манёврами на польской территории.

«Я также не исключаю возможности применения специальных мер в отношении Белоруссии в случае повторения провокаций с белорусской стороны», - заключил премьер, пообещав предоставить более подробную информацию на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Запад-2025» будет отработано обеспечение безопасности Союзного государства. Военные России и Белоруссии потренируются в отражении ударов с воздуха и борьбе с диверсионными группами условного противника.