Туск пригрозил Белоруссии особыми мерами из-за учений с Россией
Польский премьер-министр Дональд Туск пригрозил Белоруссии «особыми мерами» из-за проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025».
«Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны», — цитирует его РИА Новости.
В конце лета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией.
Ранее в Литве призвали начать программу восстановления болот на границе с Белоруссией.