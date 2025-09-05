Многие страны Европы все еще не готовы ставить под угрозу своих военнослужащих ради Украины, сообщает Responsible Statecraft (RS).

Даже когда европейские лидеры встретились в Париже в четверг, чтобы согласовать предложения по развертыванию военного контингента, сохранялись серьезные сомнения по поводу готовности стран рисковать своими войсками ради защиты Украины, поделился своей точкой зрения автор публикации.

5 сентября президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал заявление, что российская сторона будет считать законными целями для поражения любые войска, размещенные на украинской территории.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения боевых действий.