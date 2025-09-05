«Два шага назад»: реакция мировых СМИ на заявления Путина

Президент России Владимир Путин 5 сентября ответил на вопросы в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Зарубежные СМИ обратили внимания на заявления Путина об украинском кризисе и российской экономике.

Путин отклонил предложенные Западом гарантии безопасности для Украины, предупредив, что любые иностранные войска, размещенные в соседней стране, станут законной целью для российских военных, пишет Al Jazeera. Предупреждение Путина прозвучало на следующий день после того, как десятки европейских стран пообещали отправить войска на Украину, если Москва и Киев заключат соглашение.

Путин добавил, что размещение иностранных войск не будет способствовать долгосрочному миру, и повторил свое заявление, что более тесные военные связи Украины с Западом стали одной из «коренных причин» конфликта.

Путин также заявил, что не видит «большого смысла» во встрече с Зеленским, так как договориться с украинской стороной по ключевым вопросам «будет практически невозможно». Президент России заявил, что по-прежнему готов к таким переговорам, если они пройдут в Москве, пишет The New York Times.

Как отмечает газета, Путин также дал понять, что Россия готова работать с американскими компаниями над совместными проектами на Аляске и в Арктике. Это стало очередной попыткой перенаправить внимание Трампа с украинского конфликта на потенциальные экономические выгоды от возобновления связей с Москвой, подчеркивает NYT.

Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

Если Европа думала, что сделала шаг вперед в обсуждении гарантий безопасности для Киева, Путин отбросил ее на два шага назад, подчеркивает Sky News. Единственное, что гарантировано, - это отсутствие общих позиций у сторон.

«Комментарии [Путина - прим.ред.] подчеркивают пропасть, которая сохраняется между сторонами, когда речь заходит о будущей защите Украины, а также отсутствие прогресса по этому вопросу с момента саммита на Аляске», - отмечается в статье.

В «едва завуалированной» критике тарифной политики президента США Дональда Трампа Путин назвал протекционизм вредным для мировой экономики, сообщает агентство DPA. По мнению Путина, протекционизм ведет к «сепаратизму региональному и страновому, ничего хорошего здесь не будет для тех, кто пытается проводить такую политику».

На ВЭФ Путин также защитил высокую ключевую ставку (18 процентов), установленную Центробанком России для борьбы с инфляцией, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что высокую ставку критиковали руководителей российских предприятий и банкиры. Российский президент отметил, что если инфляция захлестнет экономику, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что невозможно будет ничего прогнозировать даже на десять дней, «не говоря уже о годах вперед».

Путин исключил возможность повышения налогов для балансировки бюджета, но заявил, что у России есть возможности для увеличения бюджетного дефицита, поскольку ее долговая нагрузка остается низкой. Соотношение госдолга к ВВП в России составляет около 19 процентов, что является одним из самых низких показателей в мире, подчеркивает Reuters.