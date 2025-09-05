Раскрыты планы США по созданию буферной зоны на Украине

Соединенные Штаты могут возглавить наблюдение за обсуждаемой буферной зоной на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планами американских и европейских военных.

«США взяли бы на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники, а также другие разведывательные средства, но при этом координировали бы свои действия с другими странами, которые также осуществляли бы мониторинг», — сказано в сообщении.

При этом США не планируют размещать свои войска на территории Украины. По данным телеканала, охранять буферную зону будут войска третьих стран, при этом не входящих в НАТО. Среди возможных вариантов рассматриваются, в частности, Саудовская Аравия и Бангладеш.