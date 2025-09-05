Зеленский анонсировал встречу лидеров ЕС и США для координирования санкций против РФ

Встреча представителей Европейского союза (ЕС) и США по поводу санкций в отношении России пройдет в скором времени. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает Reuters в пятницу, 5 сентября.

По его словам, встреча состоится «в течение ближайших дней». Зеленский также заявил, что присутствие иностранных войск на Украине будет обсуждаться в рамках гарантий безопасности.

«Важно, что мы обсуждаем этот вопрос. Да, действительно, они будут представлены в количестве тысяч [военных], не малого количества. И это уже является фактом», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе. Он также призвал услышать его «большим друзьям России в Европе».