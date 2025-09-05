Ряду европейских стран стоит пересмотреть политику в отношении Украины в ответ на атаки на нефтепровод «Дружба». К такому выводу в своей статье для Strategic Culture

пришел бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

Ранее Будапешт трижды жаловался на удары Вооруженных сил Украины по трубопроводу «Дружба», через который поступает нефть в Венгрию и Словакию. По данным венгерских властей, нефтепровод был атакован 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки.

По мнению Лукаса Лейроса, украинские атаки по энергетической инфраструктуре, снабжающей Словакию и Венгрию, «вызывают серьезные вопросы о пределах агрессии Киева и молчании Брюсселя».

«Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо», — отметил он.

Аналитик особо подчеркнул, что это уже вопрос не только энергетического характера, но и национального суверенитета.

«Речь идет не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не превратились в разменные пешки на геополитической доске Запада. Время пассивности прошло. Если Киев хочет поддерживать хотя бы минимально цивилизованные отношения с соседями, он должен уважать их инфраструктуру, население и суверенитет», — уверен он.

Напомним, что глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее назвал атаки ВСУ «возмутительным ударом по энергетической безопасности» страны. Он заявил, что Киев пытается втянуть Будапешт в украинский конфликт, заверив, что Венгрия будет «держаться в стороне», пока у власти находится нынешнее правительство.