МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши в связи с задержанием шпиона

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в стране Кшиштофа Ожанну в связи с совершением польским гражданином Гжегожем Гавелом акта шпионажа на белорусской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В публикации отмечается, что во время встречи представителю Варшавы был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота.
Там добавили, что белорусская сторона призвала Польшу воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности республики.
4 сентября телеканал «Беларусь 1» сообщил, что сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона с ксерокопией секретного документа по предстоящим российско-белорусским учениям «Запад-2025». Гражданин Польши Гжегож Гавел был взят под стражу в городе Лепель в Витебской области.