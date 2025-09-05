Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине о продлении жизни человека до 150 лет утек в Сеть. Как сообщает «Царьград», западная пресса с «сенсационными разоблачениями» снова неправильно поняла происходящее.

В 70 лет — «как ребенок»

За несколько суток СМИ западных стран прошли немалый путь в освещении саммита ШОС и последовавших за ним праздничных мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Сперва они отрицали важность происходящего, но чем больше кадров приходило из Китая, тем больше сообщений и статей появлялось, а их тон становился все тревожнее.

В результате западные СМИ стали всматриваться в каждое фото и видео и наконец им «улыбнулась удача». На записи журналистов оказался момент с частью диалога Путина и Си, а также их переводчиков. Кадры разобрали на миллисекунды.

На них председатель КНР говорил российскому лидеру о том, что раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в этом возрасте можно чувствовать «все еще как ребенок». Речь Путина не слышна, однако журналисты разобрали речь китайского переводчика — он говорит о том, что с развитием биотехнологий можно будет постоянно пересаживать человеческие органы, и люди смогут жить всё дольше.

«По прогнозам, уже в этом столетии люди смогут дожить до 150 лет», — ответил Си.

Вариаций отклика на этот диалог на Западе было очень много. Настроение американских и европейских либералов и так понятно: для них все пропало, ведь противостоять России, Китаю и КНДР им придется еще по меньшей мере 70 лет. Хотя все это облачено в сарказм разной степени ядовитости: мол «пожилые диктаторы» ищут «эликсир бессмертия», чтобы не отпускать власть. Bloomberg и вовсе заявил, что истинный смысл встречи лидеров — разговоры о «продлении жизни».

Телеканал отмечает, что если выйти за рамки моральной составляющей и научно-технических возможностей, то можно заметить забавный момент. Путину, Ким Чен Ыну и Си Цзиньпину понятно, зачем жить до 150 лет — они доказали, что исходят из интересов своих стран и, если им представится возможность долгое время руководить государствами, их политика не изменится.

Однако, как бы распорядились полученным долголетием западные политики, в первую очередь, европейские? Количество в их случае не перерастет в качество.

Бессмертие не поможет

Если дать президенту Франции Эммануэлю Макрону еще 100 лет, то, скорее всего, ничего не изменится. Человек имеет странные пристрастия в личной жизни и перевернутыми представлениями о добре и зле. В результате он продолжит вести страну к катастрофе. Канцлер Германии Фридрих Мерц, скатывающийся в русофобскую историю, прибегнет к еще большей милитаризации — не исключено, что ФРГ откатится обратно к Третьему Рейху.

Киру Стармеру, премьер-министру Великобритании, никто не даст править страной долго даже теоретически — в Лондоне своя сложившаяся система элит и власти. Однако Стармер готов на все, что ему укажут, из-за чего «старая добрая Англия» будет превращаться в «филиал Индии, Пакистана и Бангладеш».

В Евросоюзе тоже нет надежды на что-то хорошее — причем не важно, останутся во главе Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, или же придет кто-то другой. Все решено не кадрами, а с помощью кадрового подхода, который позволяет назначать на ключевые посты коррумпированных русофобов.

Проблема в другом

На деле Путин и Си Цзиньпин коснулись другой важной проблемы. Президент России на пресс-конференции отмечал, что беда не в возрасте, а в том, что стареть скоро будет некому.

«Кажется, по прогнозу ООН, к 2050 году на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия. Об этом мы должны, безусловно, тоже думать, когда говорим о продолжительности жизни», — говорил российский лидер.

Если пожилого человека будет некому кормить и содержать, то без разницы, 100 лет он будет выживать или 150. Превращение человечества в общество «стариков», которых не сменяют новые поколения — это апокалиптический сценарий без каких-либо ядерных войн.

Путин осознал, что решение демографического кризиса кроется в повышении рождаемости, задолго до приезда в Пекин. Еще в июле он говорил, что коэффициент в 1,6 недостаточен — уже к 2030 году его нужно поднимать до 2,1. А демографическое возрождение на национальном уровне задача более сложная и важная, чем «жизнь до 150».