Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны из-за Украины
План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке французских солдат на Украину приближает начало третьей мировой войны.
Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.
Ранее Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.
Стал известен настрой Трампа по конфликту на Украине
Также президент Франции пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.
«Если Россия откажется от мирных переговоров, то в этом случае против нее будут введены новые санкции в координации с США», — отметил он.