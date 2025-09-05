«Хорошая мина при плохой игре»: итоги саммита по гарантиям для Киева

Политолог-американист Константин Блохин считает, что в Европе, вопреки заявлениям лидеров европейских стран, нет согласия по поводу гарантий безопасности для Украины. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Четвертого сентября во Франции прошел саммит, посвященный гарантиям безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил. По итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы принять участие в обеспечении гарантий для Киева.

При этом The New York Times писала, что многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, по примеру США исключили отправку войск на Украину. Немцы настроены менее оптимистично, чем французы, заявляя, что многое еще только предстоит обсудить. По словам немцев, точный характер гарантий зависит от того, будет ли вообще достигнуто урегулирование, каковы будут его условия и согласится ли Россия на размещение европейских сил на Украине.

«Они [европейцы] пытались сделать хорошую мину при плохой игре, показать, что они консолидированы. Но очевидно, что этой консолидированности нет», - так Блохин прокомментировал встречу в Париже.

Политолог отметил, что европейцы все еще рассчитывают на поддержку США, но американский президент Дональд Трамп хочет переложить на них всю «грязную работу». По мнению эксперта, странам Европы хотелось бы выступить против России единым фронтом, «но единства нет».