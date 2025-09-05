«Нагорный Карабах в состав России»: сбудется ли пророчество Жириновского

Очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского может сбыться. Как сообщает «Царьград», еще в сентябре 2020 года он говорил, что Нагорный Карабах нужно включить в состав России — тогда бы был доволен и Ереван, и Баку.

Остановить войну

Жириновский отмечал, что армяно-азербайджанский конфликт длится несколько столетий, и даже если кровопролитие на какое-то время остановится, то оно начнется снова.

«Помирить стороны нельзя, всё пропитано кровью армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ. Для преодоления этой многовековой вражды нужно включить Нагорный Карабах в состав России. Тогда никому не будет обидно — ни Еревану, ни Баку. И все будут довольны», — заявлял российский политик.

Надо признать, что спустя пять лет все несколько изменилось — Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах, а местное население бежало в Армению. Азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву теперь будет «обидно» отдавать территорию России, однако в армянском обществе после его потери возникли серьезные реваншистские настроения.

Армяне не простили

Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журалев считает, что армяне не простили премьер-министру Николу Пашиняну фактическую сдачу региона.

«Пашинян выступал за мирное урегулирование карабахского конфликта. Дескать, я развиваю свою страну, а Нагорный Карабах – не Армения. До поры до времени такая позиция большинство армян устраивала: ведь Карабах был фактически независимым. Но в 2020-х всё резко изменилось! Благодаря позиции Пашиняна Карабах сначала проиграл войну, а потом и вовсе перестал существовать!» — заявил эксперт.

Жители Армении с этим не смирились. Недовольны не только обычные граждане, но и военные, а также оппоненты Пашиняна внутри элиты, которые настаивали на продолжении войны с Азербайджаном. Оппозиция усилилась после того, как в Армению стали прибывать жители Карабаха. Все они близкие или дальние родственники живущих в самой стране армян — эти люди не молчат и проклинают тех, кто выгнал их из домов.

«По сути, только Пашинян смирился с потерей Карабаха. А большинство армян — нет», — заметил Журавлев.

Политический аналитик Арман Абовян считает, что Карабах доказал, что подлинная независимость Армении, суверенитет и самодостаточность невозможна без этого региона. Он был и остается главным «щитом» армянской свободы.

Карабахские политики также не сидят на месте. Парламент Нагорного Карабаха на внеочередном заседании заявил, что возвращение карабахских армян в свои дома должно быть в повестке переговоров Армении и Азербайджана. 2 сентября в Ереване прошел митинг, посвященный Дню независимости Арцаха.

Отметим, что исторически Арцах был землей Великой Армении. Лишь после ее падения у территории стали постоянно меняться властители. В разные годы Нагорный Карабах входил в состав Персии, Кавказской Албании, находился под правлением Багратидов, Селефидов, Беглербеков и Меликов.

Хитрый ход Сталина

В XX веке вопрос принадлежности Арцаха решал Сергей Киров. Он предложил создать автономную Нагорно-Карабахскую область в составе Азербайджана. При этом, согласно переписям тем лет, абсолютное большинство населения региона составляли как раз армяне.

Это был хитрый ход, ведь Иосиф Сталин понимал Кавказ и боялся сепаратизма. Для этого он решил не усиливать ни Азербайджан, ни Армению. Кроме того, он создал и Чечено-Ингушскую АССР, хотя нельзя сказать, что населявшие ее народы сильно любят друг друга. Однако, если бы они поссорились, то главным арбитром и судьей выступала бы Москва.

Схема работала до распада СССР, после которого там моментально вспыхнули войны. В отличие от других территорий, вроде Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, из Нагорно-Карабахской Республики российских миротворцев вывели.

«Но надолго ли вывели? Не пора ли вернуть? Давайте признаем очевидное. Президент Азербайджана, по сути, объявил себя нашим врагом. Враг он и армянам. Больше того: армяне не мирятся с поражением и хотят в Нагорный Карабах, на свою древнюю историческую родину, вернуться. В армянском Гюмри у русских военная база. И ведь мы можем по необходимости её задействовать», — отмечает телеканал.

Таким образом, Нагорный Карабах мог стать азербайджанским лишь временно. Заинтересованы в уходе Баку и жители Армении, и Россия. По этой причине, русских миротворцев следует вернуть в Арцах.