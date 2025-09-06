В Германии есть «очень большой» спрос на восстановление «Северных потоков» в целях урегулирования экономического кризиса в стране. Об этом ТАСС заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Спрос на восстановление очень большой. Сейчас в Германии серьезный экономический кризис, потому что уже три года мы не получаем прямые поставки газа из России», — подчеркнул он.

Нимайер напомнил, что газ поступает через «Турецкий поток», однако прямых поставок нет.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал «актом террора» подрыв «Северных потоков». Дипломат добавил, что полностью полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выявить виновных и привлечь их к ответственности.

В Германии объяснили, заработает ли «Северный поток»

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался от добровольной экстрадиции в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы ФРГ, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».