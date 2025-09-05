Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию попытке «перекроить глобальный порядок» назвав ее угрозой для Европы и мира. Его слова приводит Telegram-канал Пул N3.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что Россия и Китай активно модернизируют свои армии, и их оборонная промышленность производит оружие и тяжелую технику «в ошеломляющих масштабах».

«И все это — не просто ради показательных парадов в Москве или в Пекине. Это делается для того, чтобы агрессивно проецировать влияние, пытаться перекроить глобальный порядок и подорвать наши свободу и безопасность. Именно это сейчас стоит на кону», — подчеркнул Рютте.

Он заверил, что страны НАТО делают все возможное, чтобы «обеспечить справедливый и устойчивый мир» на Украине, призвав при этом «не быть наивными».

«Россия есть, и будет дестабилизирующей, конфронтационной силой в Европе и в мире», - подчеркнул Марк Рютте.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз ранее отмечал, что Москва ни на кого не собирается нападать. Он также назвал «беспардонной ложью» утверждения представителей НАТО о планах России атаковать европейские страны. Президент подчеркивал, что риторика альянса о «российской угрозе» призвана отнять средства налогоплательщиков и направить их на военные расходы.