Европа сейчас не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он отметил, что Европа сейчас пытается вновь сплотиться и в этом процессе важную роль играет Германия, как самая большая страна региона. Однако указал на то, что у европейцев ограничены возможности для самостоятельных действий, что видно на примере украинского кризиса, где у европейских стран недостаточно рычагов влияния, чтобы добиться приемлемых для себя условий его завершения.

"Мы зависим от американской помощи, мы видим, что Китай, Бразилия и другие страны мира чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата (Шанхайской организация сотрудничества - прим. ТАСС). Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть, должны играть, чтобы гарантировать наши интересы", - сказал он в интервью каналу на YouTube партии "Христианско-демократический союз", лидером которой он является.

Таким образом Мерц отреагировал на вопрос о том, что проводит много времени, занимаясь внешней политикой. Канцлер признал, что его внешнеполитическая активность наталкивается на критику внутри Германии.

