СМИ узнали о намерении Трампа не испортить отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не хочет испортить отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
В статье также утверждается, что весь первый срок на посту президента Трамп заявлял, что в интересах США поддерживать мирные отношения с Путиным, «который контролирует ядерный арсенал».
5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин заявил, что он открыт к разговорам Дональдом Трампом. По словам российского лидера, у них с Трампом открытый диалог. Кроме того, он рассказал о своей договоренности с американским президентом, согласно которой лидеры могут созвониться в любой момент для обсуждения украинского кризиса.
До этого Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным. Глава Белого дома подчеркнул полезность того, что две ядерные державы ладят между собой.