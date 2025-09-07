Лихачев подтвердил отсутствие приглашения США на Всемирную атомную неделю

Американские представители не приглашены на международный форум World Atomic Week (Всемирная атомная неделя), который пройдет в Москве в сентябре. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — отметил он.

С 26 по 30 сентября в Москве на пройдет международный форум World Atomic Week, посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее в Москве рассказали, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумели улучшить отношения двух стран. Сам же глава Белого дома на днях заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой.

В августе на Аляске состоялась встреча Путина и Трамп. Беседа двух лидеров продлились 2 часа 45 минут.